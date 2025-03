Ein verurteilter Vergewaltiger, der 2020 in Freiburg an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt war, darf in den Irak abgeschoben werden. Das bestätigte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof.

red/epd 18.03.2025 - 12:17 Uhr

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat die geplante Abschiebung eines verurteilten Vergewaltigers in den Irak bestätigt. Der Eilantrag, die für den 18. März vorgesehene Ausweisung auszusetzen, wurde abgelehnt, teilte der VGH am Dienstag in Mannheim mit. Das Gericht folgte damit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg (Aktenzeichen: 12 S 479/25).