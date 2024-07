Während der Fußball-EM wurde stärker an allen Außengrenzen kontrolliert - das soll zumindest im Norden enden. Auch andere Kontrollen sind befristet. Manche im Südwesten halten das für einen Fehler.

red/dpa 16.07.2024 - 07:45 Uhr

Mit dem Ende der vorübergehend verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen im Norden erhält die Debatte über langfristige Checks an den Übergängen auch in Baden-Württemberg neuen Schwung. Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) verweist auf die gesunkene Zahl der Asylanträge in den vergangenen Monaten und die Polizeieinsätze an den Grenzen.