Der Schaden geht in die Millionen: Auch in Baden-Württemberg schlagen immer wieder Autodiebe zu. Doch im Vergleich zu anderen Bundesländern haben die Fachleute eine beruhigende Nachricht.

red/dpa/lsw 11.09.2024 - 06:53 Uhr

Trotz einer steigenden Zahl an Autodiebstählen zählt Baden-Württemberg laut einer Statistik zu den sichersten Bundesländern für Autobesitzer. In den Kreis gehören nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auch Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz - wobei die Fachleute gerade in Bayern eine deutliche Steigerung registrierten. Statistisch komme in den vier Ländern auf 10.000 kaskoversicherte Autos nur ein Diebstahl. Bundesweit liege die Quote hingegen bei vier.