Am Abend kommt es auf zwei Autobahnen im Südwesten zu einer Vollsperrung. Was Autofahrer wissen müssen.

red/dpa/lsw 03.07.2025 - 16:20 Uhr

Auf zwei Autobahnen im Südwesten kommt es am Abend zu Vollsperrungen. Bei Pforzheim ist die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd von einer Vollsperrung betroffen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Dort werden Fahrbahnschäden ausgebessert. Die Sperrung soll von circa 19.00 Uhr bis in den Morgen um 6.00 Uhr dauern. Autofahrer werden bei Pforzheim-Nord ausgeleitet. Schon am Nachmittag gab es eine Sperrung des rechten Fahrstreifens auf einer Strecke von rund 50 Metern.