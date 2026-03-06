In den letzten Tagen des Wahlkampfs in Baden-Württemberg hat sich der Ton zwischen Grünen und CDU deutlich verschärft. Wegen einer Kampagne der Grünen Jugend reagiert die CDU nun erneut empört.
06.03.2026 - 11:41 Uhr
Stuttgart - Zwei Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU die Grünen heftig für deren Wahlkampfführung kritisiert. "Die Grünen haben ihren moralischen Kompass verloren", sagte der Generalsekretär der Landes-CDU, Tobias Vogt. "Wer sein eigenes Parteilogo und seine Inhalte verstecken muss, dem bleibt am Ende offenbar nur noch der Griff in die Schmutzkiste."