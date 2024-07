Waffenhändler und mutmaßlicher Reichsbürger in U-Haft

Bei einem Waffenhändler aus Baden-Württemberg wurden bei einer Razzia mehr als tausend Waffen gefunden.

Sandra Hartmann 26.07.2024 - 13:01 Uhr

Ein Waffenhändler und mutmaßlicher Reichsbürger aus Baden-Württemberg sitzt in Untersuchungshaft, weil er Waffen illegal besessen haben soll. Bei einer Durchsuchung im März seien mehr als tausend Waffen und Waffenteile sowie anderthalb Tonnen Munition bei dem 56-Jährigen aus Aldingen gefunden worden, teilten die Polizei in Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Freitag mit.