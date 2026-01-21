Seit Einführung des Waffenverbots im Nahverkehr in Baden-Württemberg wurden 82 Verstöße festgestellt. Meistens handelte es sich um Messer, teils wurden auch Schusswaffen gefunden.

Seit Einführung des Waffenverbots im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg im vergangenen Juli hat die Polizei bei gezielten Kontrollaktionen 82 Verstöße festgestellt. In 73 Fällen handelte es sich dabei um Messer, schreibt das Innenministerium in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, den die SPD-Landtagsfraktion beantragt hatte. Für die Überwachung des Verbots führte die Polizei zwischen Ende Juli und Anfang Dezember 157 Kontrollaktionen durch, die meisten in Bussen.

 

Die Behörden erließen in insgesamt 96 Fällen Bußgeldbescheide - darunter auch für Verstöße, die außerhalb der Kontrollaktionen festgestellt wurden. Die Strafen reichten von 50 bis 500 Euro und lagen im Durchschnitt bei rund 200 Euro.

Auch Schusswaffe und Sprühgeräte sichergestellt

Neben den Messern stellten die Beamten eine Schusswaffe, drei Hieb- und Stoßwaffen, einen Schlagring und vier Reizstoffsprühgeräte sicher. Unabhängig von dem Verbot in Bussen und Bahnen haben die Städte Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Heidelberg, Ulm und Freiburg bereits Waffenverbotszonen eingerichtet, die auch das Umfeld von Haltestellen und Verkehrsknotenpunkten umfassen.