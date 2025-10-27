Regen, Sturm und Gewitter dominieren das Wetter in Baden-Württemberg. Wann kommt die Wetterberuhigung?
Baden-Württemberg steht unter dem Einfluss eines kräftigen Tiefdruckgebiets mit Zentrum über Südschweden. Die Folgen sind in weiten Teilen des Landes deutlich zu spüren. Dauerregen, stürmischer Wind und einzelne Gewitter sorgen seit dem Wochenende für ungemütliche Verhältnisse. Vor allem im Schwarzwald und im Allgäu hat sich die Lage seit der Nacht weiter zugespitzt. Dort fällt nicht nur ergiebiger Regen, sondern es treten auch schwere Sturmböen auf.