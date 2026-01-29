Am Donnerstag rufen Gewerkschaften bundesweit zu einem Bildungsstreik auf. Das dürfte auch die Schulen im Land treffen – obwohl die Mehrheit der Lehrkräfte gar nicht streiken darf.
29.01.2026 - 06:20 Uhr
Schüler und Eltern in Baden-Württemberg müssen sich am Donnerstag landesweit auf den Ausfall einzelner Unterrichtsstunden einstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft bundesweit im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf – darunter auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten.