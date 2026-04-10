Baden-Württemberg Warum im Blick auf die Sondierung aktuell nur Kremlastrologie hilft
Die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg kommen nicht vom Fleck. Wo die Unterhändler sich offenbar einig sind und wo nicht.
Die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg kommen nicht vom Fleck. Wo die Unterhändler sich offenbar einig sind und wo nicht.
Nichts Genaues weiß man nicht, und nichts Genaues erfährt man auch nicht. Wie es weitergeht mit der Anbahnung einer neuen Landesregierung bleibt auch im Anlauf auf das fünfte Wochenende nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ungewiss. Hinter den Kulissen wird dem Vernehmen nach in kleineren Runden zwischen hochrangigen Vertretern von Grünen und CDU weiter gesprochen. Vor den Kulissen rätselt das breite Publikum gemeinsam mit den professionellen Beobachtern, woran und wie schlimm es dort hinten wohl haken mag.