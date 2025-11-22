In gut einem Monat ist Weihnachten. In vielen Wohnzimmern im Südwesten wird der Christbaum aber schon früher aufgebaut und geschmückt. Worauf es beim Kauf ankommt.
22.11.2025 - 12:56 Uhr
Jahr für Jahr werden in Baden-Württemberg rund 2,5 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Ungefähr die Hälfte stammt aus dem Land - meist von Familienbetrieben. Ein Großteil der übrigen Bäume kommt dem Landwirtschaftsministerium zufolge aus anderen deutschen Regionen, nur ein kleiner Teil wird importiert. Doch welche Sorten gibt es eigentlich? Woran erkenne ich regionale Qualität – und wie bleibt der Baum an den Feiertagen frisch und schön? Ein Überblick mit Tipps.