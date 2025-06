Weiter lange Wartezeiten in der Kinderpsychiatrie

In Baden-Württemberg dauert es immer noch lange, bis Betroffene einen Platz in der Kinderpsychiatrie bekommen – obwohl das Land die Plätze aufgestockt hat. Die Gründe.

red/epd 27.06.2025 - 11:22 Uhr

Das Land Baden-Württemberg hat die Zahl der Behandlungsplätze für psychisch kranke Kinder und Jugendliche deutlich erhöht. Dennoch müssen Betroffene und ihre Familien oft monatelang auf eine Therapie warten, wie das Gesundheitsministerium in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion einräumt. Hauptgründe seien ein Mangel an Fachkräften und fehlende Räume, wodurch genehmigte Plätze nicht immer genutzt werden könnten.