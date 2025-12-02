Vom Nebel bis Sonne: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt launisch. Wo Autofahrer auf glatte Straßen achten müssen – und wo sich die Sonne zeigt.
02.12.2025 - 06:43 Uhr
Wer in Baden-Württemberg aus dem Fenster schaut, sollte sich aktuell auf so allerhand gefasst machen: Das Wetter im Land zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen abwechslungsreich. In den tieferen Lagen bleibt es heute teils länger trüb, während sich abseits davon trotz hoher Wolkenfelder oft Sonne zeigt. Im Nordwesten kann es aber auch wolkig sein.