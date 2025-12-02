Vom Nebel bis Sonne: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt launisch. Wo Autofahrer auf glatte Straßen achten müssen – und wo sich die Sonne zeigt.

Wer in Baden-Württemberg aus dem Fenster schaut, sollte sich aktuell auf so allerhand gefasst machen: Das Wetter im Land zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen abwechslungsreich. In den tieferen Lagen bleibt es heute teils länger trüb, während sich abseits davon trotz hoher Wolkenfelder oft Sonne zeigt. Im Nordwesten kann es aber auch wolkig sein.

Regen ist dem DWD zufolge nicht zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Teilen Oberschwabens und bis zu 10 Grad im südlichen Baden. Der Wind bleibt meist schwach, kann aber im Bergland durchaus kräftigere Böen mitbringen.

Zwischen grauem Deckel und kurzen Lichtblicken

In der Nacht zum Mittwoch rechnen die Meteorologen häufig mit Nebel. Abseits davon bleibt es gering bewölkt und trocken. Autofahrer sollten sich auf örtliche Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif einstellen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 Grad am Oberrhein und minus 3 Grad im Südosten.

Auch tagsüber bleibt es morgen gebietsweise trüb, zum Teil bis in die Mittagsstunden hinein. Wo sich der Nebel lichtet, dürfte die Sonne wieder häufiger zum Vorschein kommen, begleitet von nur wenigen Wolken. Am Abend kann es im äußersten Westen etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei längerem Nebel und unter Hochnebel zum Teil nur bei 1 Grad, im Markgräflerland können es bis zu 8 Grad werden.

Nächtliches Nebeltheater

Die Nacht zum Donnerstag bringt erneut verbreitet Nebel und Hochnebel. Im Oberrheingraben und im Schwarzwald seien einzelne Tropfen sehr wahrscheinlich, sagte ein Meteorologe. Glätte sei jedoch nur in hohen Lagen möglich. Am Donnerstag selbst wird es demnach ebenfalls vielerorts trüb mit Nebel und Hochnebel. Es soll aber trocken bleiben. Vor allem im Westen zeigt sich am Nachmittag mehr Sonne. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 4 Grad in Oberschwaben. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein zwischen 1 Grad im Osten und 8 Grad im Rheingraben.