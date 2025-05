Immer mehr Städte in Baden-Württemberg setzen auf spezielle Zonen, in denen das Mitführen von Messern verboten ist – aber hilft das auch? Die Bevölkerung zumindest ist skeptisch.

red/dpa/lsw 30.05.2025 - 15:47 Uhr

Immer wieder werden Menschen im öffentlichen Raum mit Messern attackiert - das erschüttert viele. So wie der Tod des jungen Polizisten Rouven Laur, der vor genau einem Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz von einem mutmaßlichen Islamisten niedergestochen wurde und für den die Stadt am Samstag eine Gedenkfeier ausrichtet. Der Marktplatz liegt innerhalb einer Waffen- und Messerverbotszone - was die schreckliche Tat nicht verhindern konnte. Immer mehr Städte im Südwesten haben in den vergangenen Jahren solche Bereiche eingerichtet. Aber machen sie die Straßen und Plätze auch sicherer?