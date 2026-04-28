Baden-Württemberg Wieso CDU-Chef Manuel Hagel sich neu erfinden muss
Die Zeit als Golden Boy der Südwest-CDU ist für Manuel Hagel seit der Wahl vorbei. Worauf es für ihn in der neuen grün-schwarzen Koalition ankommt.
Die Zeit als Golden Boy der Südwest-CDU ist für Manuel Hagel seit der Wahl vorbei. Worauf es für ihn in der neuen grün-schwarzen Koalition ankommt.
Zum Ende der Koalitionsverhandlungen hin, muss Manuel Hagel wichtige eine Hürde nehmen. Seine Zukunft als „Golden Boy“ der Südwest-CDU liegt hinter ihm. Welche Wandlung er seit der Wahl vollzogen hat, und welche Lehren er noch ziehen muss.