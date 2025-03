Ein feuchtes Frühjahr, späte Fröste, Hagel und Starkregen drücken die Menge an Weinmost. Bis auf die Anbauriesen Rheinhessen und Pfalz gibt es überall Rückgänge, vor allem in Baden und Württemberg.

red/dpa 20.03.2025 - 13:46 Uhr

Ein feuchtes Frühjahr und extremes Wetter haben die Menge des von Winzern erzeugten Weins in Baden und in Württemberg deutlich gedrückt. Während in den beiden größten Anbaugebieten Rheinhessen (2,44 Millionen Hektoliter) und Pfalz (1,78 Millionen Hektoliter) die erzeugte Menge nahezu auf dem Niveau des Vorjahres blieb, mussten die Regionen im Südwesten herbe Verluste hinnehmen.