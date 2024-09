Wirtschaftsministerin: Südwesten in tiefer Wachstumskrise

Die Konjunktur im Südwesten schwächelt aktuell besonders stark. Die Wirtschaftsministerin ist alarmiert. Und sieht zunächst keine Besserung der Lage.

red/dpa 24.09.2024 - 16:37 Uhr

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg steckt nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) „in einer tiefen Wachstumskrise“. Das Statistische Landesamt hatte am Dienstag Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), also dem Gesamtwert aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen, veröffentlicht. Demnach sank das BIP im ersten Halbjahr dieses Jahres im Südwesten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 1,3 Prozent.