Der Wetterdienst sagt frostige Temperaturen voraus - und Schnee. Das lässt Herzen von Wintersportlerinnen und Wintersportlern höher schlagen. Ein kleines Angebot könnte es schon am Wochenende geben.

red/dpa 21.11.2024 - 06:37 Uhr

Dank technischer Beschneiung und niedriger Temperaturen können Wintersportler und -sportlerinnen am Wochenende am Feldberg voraussichtlich einen Vorgeschmack auf die Saison bekommen. Die Feldbergbahnen wollen laut Geschäftsführer Julian Probst aller Voraussicht nach am Samstag und Sonntag mit einem kleinen Angebot vorübergehend in den Betrieb gehen. Ein Förderband und ein Schlepplift („Resilift“) sollen geöffnet werden, sofern die vorhergesagten Schneefälle kommen. „Wir sind aktuell sehr zuversichtlich.“ Auch ein paar Loipenkilometer für die Langläufer sollen präpariert werden.