Prinzipiell reicht freie Sicht. Wer Details der Mondlandschaft erspähen will, braucht professionelles Gerät. Fachleute stellen das wegen des Himmelsspektakels vielerorts zur Verfügung.
05.09.2025 - 09:32 Uhr
Wer am Sonntag (7. September) nicht einfach nur am Himmel einen verfinsterten Mond suchen will, findet an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg professionelle Unterstützung. Zwar fällt die totale Mondfinsternis noch voll in die Sommerferien im Südwesten, viele Sternwarten öffnen aber extra für das Naturschauspiel. Einige Beispiele: