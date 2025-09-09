Offiziell ist noch Sommer, doch draußen fühlt es sich schon herbstlich an. Die Meteorologen erwarten Regen.
09.09.2025 - 07:17 Uhr
Die Sonne lässt sich am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur selten blicken. Stattdessen überwiege der Regen, sagte ein DWD-Meteorologe. Die meisten Niederschläge seien entlang des Rheins und im Schwarzwald zu erwarten. Dort seien Starkregen und vereinzelt auch kurze Gewitter möglich. Im Laufe des Tages breite sich der Regen auch immer weiter ostwärts in Richtung Oberschwaben aus.