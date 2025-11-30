In Baden-Württemberg werden immer mehr Angriffe und verbale Attacken in Kitas gemeldet. Was hinter dem Anstieg der Fälle steckt.

red/dpa 30.11.2025 - 08:22 Uhr

In Baden-Württemberg haben sich die Meldungen zu auffälligen oder aggressiven Kitakindern deutlich erhöht. Angriffe - nicht nur körperlicher Art - von Kitakindern auf Mitarbeitende stiegen Angaben des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) zufolge seit 2021 von 9 auf mehr als 80 Fälle im Jahr 2024. Angriffe von Kindern auf andere Kitakinder nahmen im gleichen Zeitraum von 40 auf 244 Fälle zu. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 531 Fälle, darunter beispielsweise verbale Attacken von Kindern auf andere Kinder, gemeldet. Im Jahr 2021 waren es 113.