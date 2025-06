Sozialberatung Stuttgart und Pfunzkerle in Tübingen Hilfetelefon für Männer jetzt auch im Südwesten

Die Sozialberatung Stuttgart und Pfunzkerle in Tübingen sind dem deutschlandweiten „Hilfetelefon Gewalt an Männern“ beigetreten, welches Beratung per Telefon, E-Mail und Chat anbietet.