Sommerzeit ist Badezeit. Viele Menschen in Baden-Württemberg zieht es in Flüsse und Seen. Doch manches Gewässer ist lebensgefährlich und so häufen sich derzeit die Todes- und Vermisstenfälle.

red/dpa 05.08.2024 - 13:05 Uhr

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen ertrunken als im Jahr zuvor. Kamen im Jahr 2022 noch 29 Menschen in Flüssen, Seen oder Bächen ums Leben, so waren es ein Jahr später 43, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Frühjahr mitteilte. Vor allem im Mai und im Juli, aber auch im September lag die Zahl der ertrunkenen Menschen stark über den Werten des Vorjahres. Von Oktober bis Dezember starben ebenfalls mehr Menschen im Wasser. Die Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor.