Die Justiz in Baden-Württemberg hat im Jahr 2024 deutlich häufiger Telefone abgehört. Der neue Jahresbericht nennt einen Rekordwert.

red/epd 23.07.2025 - 15:18 Uhr

Die Justiz in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr die Telekommunikation von Bürgern deutlich häufiger überwacht als im Vorjahr. In 611 Ermittlungsverfahren seien Abhörmaßnahmen angeordnet worden, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Justizministeriums. Das ist der höchste Wert seit 2018. Im Vorjahr waren es 569 Verfahren gewesen.