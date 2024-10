In Baden-Württemberg erhalten derzeit rund 91.000 Haushalte mit geringem Einkommen Wohngeld – sieben Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Woran liegt das?

red/epd 14.10.2024 - 10:30 Uhr

Derzeit beziehen rund 91.000 einkommensschwache Haushalte in Baden-Württemberg Wohngeld. Das seien rund sieben Prozent mehr als noch vor einem Jahr, teilte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), am Montag in Stuttgart mit. Im Vergleich zu 2022 seien es sogar 47 Prozent mehr, damals waren 62.000 Haushalte Bezieher. Grund ist den Angaben zufolge die Wohngeldreform aus dem vergangenen Jahr.