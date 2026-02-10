In Baden-Württemberg ist die Zahl der wohnungslosen und obdachlosen Menschen weiter angestiegen. Was die Liga der freien Wohlfahrtspflege jetzt fordert.

Die Zahl wohnungsloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in Baden-Württemberg ist weiter angestiegen. Wie die Liga der freien Wohlfahrtspflege (Liga-BW) am Dienstag mitteilte, wurde zum Stichtag Ende September 2025 mit 13.795 Hilfesuchenden ein neuer Höchststand erreicht. Das seien rund drei Prozent mehr als im Vorjahr.