Ein Schritt ins Grüne – und schon kann eine von ihnen auf der Haut sitzen: Zecken machen dieses Jahr besonders früh mobil. Woran liegt das?

red/dpa/lsw 04.07.2025 - 06:46 Uhr

In diesem Jahr sind in weiten Teilen Baden-Württembergs besonders viele Zecken früh unterwegs. Schuld ist vor allem der milde Winter, sagten Experten wie die Stuttgarter Zeckenforscherin Ute Mackenstedt. „Zecken gehen nicht mehr in die Winterpause, weil die Temperaturen einfach zu hoch sind. Jetzt sind sie im Frühjahr aktiv geworden“, erklärte die Leiterin des Fachgebiets Parasitologie an der Universität Hohenheim in Stuttgart.