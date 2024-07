Seit Jahren gibt es zu wenig Plätze für suchtkranke oder psychisch kranke Straftäter im Maßregelvollzug. Bringt dieses Jahr etwas Entspannung?

red/dpa/lsw 20.07.2024 - 09:11 Uhr

Um dem Mangel an Plätzen im Maßregelvollzug abzuhelfen, sollen im Südwesten an den Standorten Wiesloch und Calw im zweiten Halbjahr weitere 54 Plätze für psychisch kranke und 50 Plätze für suchtkranke Straftäter eingerichtet werden. „Die Vorhaben sind schon weit fortgeschritten und mit einer Inbetriebnahme ist voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu rechnen“, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums mitteilt. In Wiesloch war dies für Anfang des Jahres geplant gewesen, hatte sich wegen der Insolvenz eines am Bau beteiligten Unternehmens jedoch verzögert.