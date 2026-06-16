Zwölf verurteilte Straftäter wurden per Nachtflug nach Afghanistan abgeschoben – darunter Männer mit schweren Delikten. Am Flughafen protestierten Gegner der Aktion mit einer Mahnwache.
16.06.2026 - 14:39 Uhr
Mit einem Charterflug sind zwölf Straftäter aus Baden-Württemberg in ihr afghanisches Heimatland abgeschoben worden. Darunter seien zwei schwere Sexualstraftäter sowie mehrere Männer, die wegen Tötungen, Körperverletzungen und Drogenvergehen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden seien, teilte das Justizministerium in Stuttgart mit.