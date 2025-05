Wie Baden-Württemberg in Berlin von jetzt an mitregiert

In der künftigen Bundesregierung mischt auch ein schwarz-rotes Sextett aus Baden-Württemberg mit. Hier eine Kurz-Analyse, wer wohl wie welche Duftmarken setzen kann.

Bärbel Krauß 05.05.2025 - 15:49 Uhr

Zwei Minister und vier Staatssekretäre in der neuen Bundesregierung kommen aus dem Land. Damit können sowohl der CDU-Landeschef Manuel Hagel als auch sein SPD-Kollege Andreas Stoch zufrieden sein. Denn ihr Gewicht am Kabinettstisch ist in der neuen Legislaturperiode damit größer als zu Ampel-Zeiten oder in der letzten Wahlperiode unter Kanzlerin Merkel.