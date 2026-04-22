Steigende Energie- und Lohnkosten setzen Obst- und Gemüsebetriebe unter Druck. Der Genossenschaftsverband fordert Entlastungen für die Branche.
22.04.2026 - 13:34 Uhr
Die durch den Iran-Krieg verursachte Energiekrise trifft Erzeuger von Obst und Gemüse nach Angaben des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV) hart. Die am Markt erzielbaren Preise stagnierten, während die Kosten nicht zuletzt aufgrund der geopolitischen Lage im Zuge des Iran-Konfliktes stark stiegen. „Das ist toxisch“, sagte BWGV-Präsident Ulrich Theileis bei der Vorstellung der Jahresbilanz.