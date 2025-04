Der Breitenauer See ist auch bei Besuchern aus dem Landkreis Ludwigsburg beliebt, doch er litt zuletzt oft unter dem Parkchaos. Ein neues Konzept soll das ab dem Saisonstart am 1. Mai ändern.

Das Naherholungsgebiet Breitenauer See startet mit einem neuen Besucherkonzept in die Saison. Ab dem 1. Mai entfällt die Eintrittsgebühr. Das teilt die Gemeinde Obersulm mit. Wer das Naherholungsgebiet besucht, zahlt demnach nur noch fürs Parken – nach einem gestaffelten System.

Der Naherholungszweckverband reagiert damit auf die Erfahrungen, in denen es an schönen Tagen zu Rückstaus bei der Ein- und Ausfahrt kam, und schafft klare Verhältnisse. „Wir müssen das zeitweise hohe Besucheraufkommen steuern, wollten aber gleichzeitig für die Nutzerinnen und Nutzer eine möglichst praktikable Lösung finden“, erklärt Björn Steinbach, Bürgermeister in Obersulm und Vorsitzender des Naherholungszweckverbands. Die Einnahmen aus den Parkgebühren fließen in die Pflege des See-Areals.

Keine Eintrittskontrolle mehr nötig

In den vergangenen Jahren war vergeblich versucht worden, die Besucherströme besser zu verteilen. In dieser Saison gilt: Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt, nutzt das Naherholungsgebiet kostenlos. Für alle, die mit dem Auto anreisen, wird eine gestaffelte Parkgebühr fällig. Ein Kamerasystem erfasst bei der Ein- und Ausfahrt das Kennzeichen. Wer parkt, kann die Gebühr per App (easypark), am Automaten (nur Kartenzahlung) oder bis zu 48 Stunden nach dem Besuch online bezahlen. Tagestickets lassen sich auch im Voraus buchen.

An stark besuchten Tagen – vor allem an Wochenenden und Feiertagen – regeln Schranken die Zufahrt. Wer sich vorab online einen Parkplatz sichert, kann direkt einfahren. Die Auslastung der Parkplätze lässt sich auf der Website des Breitenauer Sees abrufen.

Das kostet das Parken

In der Hauptsaison bis 30. September gelten folgende Preise: montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr und von 18 bis 22 Uhr: 1 Euro pro Stunde. Zwischen 9 und 18 Uhr werden 1,50 Euro fällig, die Tageskarte kostet 7 Euro. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen 9 und 18 Uhr 2 Euro pro Stunde, sonst 1,50 Euro. Die Tageskarte kostet 9 Euro.

Vom 1. Oktober bis 30. April gilt bei einem Aufenthalt bis zu zwei Stunden eine Pauschale von 1 Euro, bei mehr als zwei Stunden kostet das Parken 2 Euro.

Für Veranstaltungen wie „Wein am See“ oder „Seeweihnacht“ gilt ein Stundentarif von 1 Euro oder eine Sonderpauschale. Auf die Idee, gar nicht oder zu spät zu bezahlen, sollte übrigens besser niemand kommen: Das kostet 35 Euro extra.