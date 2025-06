Am Unteren Seewaldsee in Horrheim (Kreis Ludwigsburg) treiben am Mittwoch zwei junge Exhibitionisten ihr Unwesen. Am Donnerstag ist es ein Senior, der sich vor Kindern entblößt.

Erneut hat ein Exhibitionist am Unteren Seewaldsee in Vaihingen an der Enz-Horrheim sein Unwesen getrieben. Nachdem sich am Mittwoch bereits zwei junge Männer an dem Badesee entblößt und an ihren Geschlechtsteilen herumgespielt haben sollen, hat am Donnerstag ein bislang unbekannter Senior unter anderem vor Kindern mit seinem Penis hin und her gewedelt. Die Polizei sucht in beiden Fällen Geschädigte sowie Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, befanden sich zwei Männer im Alter von 26 und 17 Jahren am Mittwoch gegen 15.45 Uhr am Ufer des Badesees. Der 26-Jährige soll dabei seinen Penis entblößt und ihn in Blickrichtung des gegenüberliegenden Ufers hin und her geschwenkt haben. Der 17-Jährige habe in gleicher Blickrichtung mit der Hand in seiner Hose an seinem Glied herumgespielt. Mehrere Zeugen, die das Geschehen vom gegenüberliegenden Ufer beobachten konnten, riefen daraufhin die Polizei. Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen an Ort und Stelle antreffen. Diese stritten jedoch jegliche Tathandlungen ab. Die beiden wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Fahndung nach exhibitionistischem Senior erfolglos

Am Donnerstag war es dann der unbekannte Senior, der am Badesee in exhibitionistischer Weise sein Unwesen trieb. Gegen 19.30 Uhr waren mehrere Personen, teils in Begleitung von Kleinkindern, am See unterwegs, als sie an einem etwa 70 bis 80 Jahre alten Mann vorbeigingen, der seinen Penis aus dem Hosenschlitz baumeln ließ und damit hin und her wedelte. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der Senior soll etwa 1,75 Meter groß und leicht untersetzt sein. Bekleidet war er Zeugenaussagen zufolge mit einem rot-orange-grauen Karohemd, einer kurzen beigen Hose und einem dunklen Käppi.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.