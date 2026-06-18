Badeseen-Check Kann man in den Seen im Kreis Esslingen bedenkenlos schwimmen?
Ein heißes Wochenende steht bevor. Im Kreis Esslingen gibt es neben diversen Freibädern auch drei offizielle Badeseen. Wie ist es um deren Wasserqualität bestellt?
Ein heißes Wochenende steht bevor. Im Kreis Esslingen gibt es neben diversen Freibädern auch drei offizielle Badeseen. Wie ist es um deren Wasserqualität bestellt?
Die Temperaturen steigen derzeit regelmäßig auf mehr als 30 Grad Celsius: schönstes Badewetter. Neben zahlreichen Freibädern gibt es im Kreis Esslingen auch wenige natürliche Gewässer, in denen man schwimmen darf. Zwar gibt es kreisweit diverse schöne Seen – doch lediglich drei von ihnen sind als offizielle Badegewässer ausgewiesen: der Aileswasensee in Neckartailfingen, der Bissinger See und der untere Bürgersee in Kirchheim. Im Schäferhauser See und im Hüttensee in Wendlingen, im Grienwiesensee bei Unterensingen sowie in den Baggerseen in Wernau hingegen ist das Planschen untersagt, denn sie stehen unter Naturschutz.