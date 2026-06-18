Badeseen-Check: Kann man in den Seen im Kreis Esslingen bedenkenlos schwimmen?

Die Temperaturen steigen derzeit regelmäßig auf mehr als 30 Grad Celsius: schönstes Badewetter. Neben zahlreichen Freibädern gibt es im Kreis Esslingen auch wenige natürliche Gewässer, in denen man schwimmen darf. Zwar gibt es kreisweit diverse schöne Seen – doch lediglich drei von ihnen sind als offizielle Badegewässer ausgewiesen: der Aileswasensee in Neckartailfingen, der Bissinger See und der untere Bürgersee in Kirchheim. Im Schäferhauser See und im Hüttensee in Wendlingen, im Grienwiesensee bei Unterensingen sowie in den Baggerseen in Wernau hingegen ist das Planschen untersagt, denn sie stehen unter Naturschutz.

Zu Beginn der Badesaison informiert das baden-württembergische Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit über die Wasserqualität der Seen des Landes, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.

Welche Noten haben die Seen im Kreis Esslingen erhalten?

Die gute Nachricht: 96 Prozent der Seen erhielten die Note „sehr gut“ oder „gut“, nur bei zwei Seen wurde die Qualität als ausreichend eingestuft, bei weiteren zwei wurde die Note „mangelhaft“ vergeben. Zu finden sind die aktuellen Untersuchungsergebnisse im Internet auf einer interaktiven Karte: https://badegewaesserkarte.landbw.de/

Neben einer umfangreichen Sichtkontrolle, bei der die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zum Beispiel auf Wasserfärbung, Sichttiefe, Geruch, Schaumentwicklung, Zuflüsse, Algenblüte sowie die Belastung durch zu viele Wasservögel achten, werden mindestens einmal im Monat, in der Regel sogar alle 14 Tage, Wasserproben entnommen und im Labor analysiert.

Die offiziellen Badeseen im Kreis Esslingen Foto: Yan Lange

„Die hohe Qualität unserer Badeseen im Land ist kein Zufall“, wird Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. „Sie ist das Ergebnis konsequenter Kontrollen und der guten Zusammenarbeit von Gesundheitsämtern, Kommunen sowie Betreiberinnen und Betreibern. Gerade an heißen Sommertagen sind unsere Seen wertvolle Orte für Erholung, Gesundheit und Lebensqualität.“

Der Badespaß im Aileswasensee in Neckartailfingen, im Bissinger See und im unteren Bürgersee in Kirchheim ist ungetrübt: Das Land bewertet die Wasserqualität dort erneut mit den beiden Bestnoten „gut“ (Aileswasensee) und „ausgezeichnet“ (Bissinger See und Bürgersee).

Wie war die Wasserqualität in den Vorjahren?

Die Wasserqualität der drei Badeseen war in den vergangenen Jahren relativ stabil. Ein dauerhaftes Badeverbot musste nach Ministeriumsangaben bislang nicht verhängt werden. Allerdings kam es vereinzelt zu kurzzeitigen Einschränkungen. So wurde 2018 eine Warnung für den Bissinger See wegen eines Fischsterbens ausgesprochen. 2019 ist das Baden im Kirchheimer Bürgersee für ein paar Tage untersagt worden, weil darin angeblich kleine Krokodile gesichtet wurden – die sich kurz darauf als Plastikattrappen entpuppten. Und schon mehrfach gab es Blaualgenalarm im Aileswasensee, zuletzt im Sommer 2022. Im vergangenen Jahr war der See zudem für mehrere Tage gesperrt, da vermutet worden war, dass eine Person dort ertrunken ist. Nach erfolgloser Suche war der See wieder freigegeben worden.

Vom Baden in Flüssen rät das Ministerium weiterhin ab. Abgesehen von wenigen ausgewiesenen Badestellen sind Flüsse in Baden-Württemberg nicht zum Baden geeignet und werden nicht amtlich überwacht.