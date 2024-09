In Rudersberg sind das Juni-Hochwasser und seine schrecklichen Folgen unvergessen. Nach wie vor haben Einwohner und Gemeinde damit zu tun, die Schäden in den Griff zu bekommen und wieder Fuß zu fassen nach den teils verheerenden Schäden. Um so glücklicher ist Achim Laidig, dass die Freibäder pünktlich zum Sommerferienstart wieder öffneten und nun sogar im Freibad Rudersberg-Steinenberg der traditionelle Hundebadetag stattfindet. „Dieses Jahr war alles außergewöhnlich. Um so dankbarer sind wir, dass wir die Aktion trotzdem noch anbieten können“, sagt der Hauptamtsleiter der Gemeinde.

In Rudersberg werden statt Eintritt Spenden gesammelt

Weil nichts so ist wie sonst, müssen die Teilnehmer des tierischen Wasserspaßes am Sonntag, 22. September, von 10 bis 17 Uhr auch keinen Eintritt bezahlen. Stattdessen werden Spenden für die Hochwasserhilfe gesammelt. „Auch die Bäder waren sehr schwer getroffen, deshalb dachten wir, dass wäre passender als Eintritt zu verlangen“, sagt Achim Laidig und verrät auch gleich noch, dass es eine Bewirtung am Kiosk sowie ein Rahmenprogramm geben wird. „Wir sind gerade in der Planung mit dem Programm und wollen den Besuchern nach all dem Schrecklichen einen schönen Tag bieten“, sagt der Hauptamtsleiter.

Wenn für die Zweibeiner die Saison rum ist, geht es für die Hunde richtig los

Auch in Fellbach dürfen sich die Hunde aufs Ende der Freibadsaison freuen, denn wenn für die Zweibeiner der Freiluft-Badespaß rum ist, fängt es für sie erst richtig an. Aus diesem Grund öffnet das F3 in Fellbach am Sonntag, 22. September, von 10 bis 17 Uhr seine Pforten, um den letzten Besuchern der Saison einen schönen Tag zum Planschen zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren hat sich das Hundeschwimmen zu einem festen Highlight nach dem offiziellen Saisonende entwickelt. „Das Hundeschwimmen ist immer ein schönes Abschlussevent. Es macht großen Spaß zu sehen, wie viel Freude die Hunde im Wasser haben, und es ist eine tolle Möglichkeit, die Saison auf besondere Weise abzuschließen“, sagt Birgit Steinegger, F3-Marketingleitung und Organisatorin.

Auch fürs Hundeschwimmen gelten Regeln, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten. Alle teilnehmenden Hunde sollten sozial verträglich, gesund und geimpft sein. Der Eintritt kostet 50 Cent pro Fuß und Pfote, also für Tiere zwei Euro und für Frauchen und Herrchen jeweils ein Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei.

Auch im Korber Bädle ist man bereit für den Hundebadetag zum Ende der Saison. Dort findet die tierische Veranstaltung am Wochenende vom 12. und 13. Oktober statt, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Und auch hier werden 50 Cent pro Pforte erhoben. Der Vorsitzende des Korber Bädles Albert Heinrich hat alle Hände voll zu tun mit der Organisation, denn wie auch schon in der Vergangenheit, liegen ihm wieder einige Anfragen von Ständen vor. „Das ist bereits unser elfter Hundebadtag und es hat sich eingebürgert, dass an den beiden Tagen Infostände zum Thema Hundefutter, Hundefriseur oder ähnliches aufgebaut sind. Darauf freuen sich die Leute schon. Es ist ja unglaublich, was es alles zum Thema Hund gibt“, sagt Albert Heinrich.

Auch im Wonnemar in Backnang ist man bereit für die tierischen Gäste

Im Freibad im Wonnemar Backnang ist man auch bereit für die tierischen Gäste. Dort findet der Hundebadetag am Sonntag, 22. September, von 10 bis 17 Uhr statt; Eintritt 50 Cent pro Pfote und Fuß. Dafür ist das Wasser ungechlort, die Liegewiese verwandelt sich in eine Spielwiese und die Hunde dürfen ihr Lieblingsspielzeug mitbringen.

Im Bädle in Kernen-Stetten freut man sich bereits einen Tag früher, also am Samstag, 21. September, von 11 bis 14 Uhr, auf die planschenden Vierbeiner.