Die Wasserlandschaft in Leipzig und Region ist einzigartig und bietet ideale Voraussetzungen für Kanu-, Kajak- und Schlauchboottouren. Das System aus natürlichen Flussläufen und angelegten Kanälen sind beeindruckend.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Auf den Flüssen Mulde, Elbe und Weiße Elster lassen sich die Wasserrouten der Region entdecken. Mehr als 20 Seen prägen das Leipziger Neuseenland und machen es zu einem vielseitigen Erlebnisraum für Groß und Klein. Einst aus Tagebauen entstanden, sind heute lebendige Erholungsgebiete daraus geworden – mit hervorragender Wasserqualität und individuellen Charakteren. Ob Baden, Surfen oder eine entspannte Bootsfahrt: Hier findet jede Familie genau das Tempo, das zu ihr passt. Auch rund ums Wasser gibt es viel zu erleben – etwa auf der Neuseenland-Radroute, die zu abwechslungsreichen Touren einlädt.

Paddelspaß für Groß und Klein Ein echtes Highlight für aktive Familien sind Paddeltouren durch die Wasserstadt Leipzig. Die Mischung aus urbanem Flair und grüner Natur sorgt für eine besondere Atmosphäre, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Besonders beliebt ist die Route „Kurs 1“ vom Stadthafen Leipzig bis zum Cospudener See. Unterwegs wechseln sich lebendige Stadtabschnitte mit ruhigen Naturkulissen ab. Mal gleitet man entspannt durch den schattigen Auwald, mal genießt man das offene Panorama am Seeufer – ein Erlebnis, das verbindet und lange in Erinnerung bleibt.

Rein ins Wildwasser: Action, Spaß und Adrenalin pur gibt’s im Kanupark

Der Kanupark Markkleeberg ist das ultimative Ziel für Freizeitsportler. Die einzigartige Wildwasser-Anlage im Süden Leipzigs bietet Rafting, Kajakfahren und Wellenreiten für alle ab zwölf Jahren. Wildwasser-Rafting führt durch tosende Fluten und aufregende Walzen – ein unvergessliches Erlebnis. Für noch mehr Nervenkitzel sorgen DUO- und POWER-Rafting, während EASY-Rafting ideal für Einsteiger ist. Erfahrene Paddler können sich beim Wildwasser-Kajak austoben, Anfänger nutzen die Kajak-Schule für die ersten Schritte. Einmalig in der Region: Der Surfspot im Kanupark mit seinen zwei stehenden Wellen. Hier gibt es Kurse fürs Surfen und Bodyboarden sowie Surfstunden für Profi-Wellenreiter. Direkt am Markkleeberger See gelegen, ist der Kanupark ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie. Ein Spielplatz und die KANU Wildwasser-Terrasse sorgen für Entspannung und kulinarische Genüsse. Zudem gibt es in unmittelbarer Nähe einen Kletterpark und eine Adventure Golf Anlage.

Maritime Freizeitoasen vor den Toren Leipzigs entdecken

Ob Tauchen, Surfen, Wasserskifahren oder einfach entspannen am Strand – all das ist an den Badeseen im Süden von Leipzig möglich. Die gut ausgebauten Rundwege an Cospudener, Hainer und Kulkwitzer See sind zudem für Radfahren, Inlineskaten und ausgiebige Spaziergänge bestens geeignet. Das maritime Lebensgefühl und die exquisite Verkehrsanbindung haben den sogenannten „Cossi“ zum Publikumsmagneten werden lassen. Der „Kulki“ überzeugt vor allem durch eine hervorragende Wasserqualität und ist somit einer der beliebtesten Tauchreviere Deutschlands. Feriengäste kommen hier in Finnhütten, Schwedenhäusern oder mit eigenem Zelt beziehungsweise Wohnwagen auf dem Campingplatz unter. Mit seinen 600 Hektar gehört der Hainer See zu den Großen im Leipziger Neuseenland. Auch hier gibt es zahlreiche Freizeitangebote und die verschiedenen Restaurants sowie Cafés laden zum Verweilen direkt an der Wasserkante ein.

LAGOVIDA – Das Ferienresort am Störmthaler See

Nur 20 Minuten vom Pulsschlag der Stadt Leipzig entfernt, bietet LAGOVIDA eine natürliche Idylle inmitten des Leipziger Neuseenlandes. Hier fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen. Getreu dem Wortlaut LAGOVIDA – „Leben am See“ genießen Gäste von nahezu jeder Unterkunft Seeblick. Im Zentrum des Resorts bildet der Hafen eine reizvolle Kulisse und überzeugt als attraktives Ausflugsziel. In der Casa Marina – das Herzstück von LAGOVIDA – stehen täglich ein breit gefächertes gastronomisches Angebot, als auch Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten zur Verfügung. Große Panoramafenster eröffnen den direkten Blick auf den Störmthaler See, während sich auf der Terrasse besonders stimmungsvolle Sonnenuntergänge erleben lassen.

Auszeit am Markkleeberger See: Natur und Komfort bei Leipzig

Nur wenige Minuten von Leipzig entfernt wartet im familienzertifizierten Seepark Auenhain eine perfekte Kombination aus Natur, Erholung und Komfort. Direkt am Markkleeberger See gelegen, bieten die modernen Ferienhäuser einen idealen Rückzugsort für Familien, Paare und Aktivurlauber. Die vielfältige Seenlandschaft lädt dazu ein, mit dem Fahrrad erkundet zu werden, während zahlreiche Wassersportmöglichkeiten für Abwechslung sorgen. Wer Entspannung sucht, findet diese im Haus „Seestern“. Kulinarisch ergänzt das Restaurant Seeperle das Angebot mit regionalen und saisonalen Spezialitäten. Ob Kurztrip oder längerer Familienurlaub, hier verbinden sich Naturerlebnis und Stadtnähe. Für Aufenthalte in der Nebensaison stehen zudem besonders attraktive, neu zusammengestellte Arrangements zur Verfügung.

Weitere Informationen zu allen Aktivitäten rund ums Wasser finden Interessierte auf der Webseite von Leipzig Tourismus und Marketing.