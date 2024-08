In vielen Wohnungen, insbesondere in Mietwohnungen, kämpfen die Bewohner häufig mit zu kleinen Badewannen, die wenig Platz bieten und das Badevergnügen einschränken. Doch es gibt auch das gegenteilige Problem: Eine zu große Badewanne.

Während eine großzügig dimensionierte Wanne zunächst luxuriös erscheinen mag, kann sie für kleine Erwachsene, ältere Menschen oder pflegebedürftige Personen zur Herausforderung werden. Ein solches Ungleichgewicht zwischen Körpergröße und Wannenmaßen kann den Komfort erheblich beeinträchtigen und sogar die Sicherheit gefährden. Glücklicherweise gibt es effektive Lösungen, um dieses Problem zu bewältigen, ohne dass aufwendige Umbauten notwendig sind.

Warum ist eine zu große Badewanne ein Problem?

Im Wasser wird das Körpergewicht durch den Auftrieb stark reduziert, was Entspannung ermöglicht und die Gelenke entlastet. Das kann jedoch auch dazu führen, dass man in einer großen Wanne leichter ins Rutschen gerät, da der Auftrieb den Körper instabiler macht.

In einer großen Wanne kann es bei einer geringen Körpergröße passieren, dass man nahezu „schwimmt“, anstatt stabil zu sitzen. Der Auftrieb kann dann dazu führen, dass man nach unten rutscht oder Schwierigkeiten hat, eine stabile Position zu finden, was das Badeerlebnis unkomfortabel macht.

Dies kann das Entspannen erheblich erschweren und sogar ein Gefühl der Unsicherheit hervorrufen. Glücklicherweise gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, ohne dass aufwendige Umbauten erforderlich sind.

Badewanne verkleinern: 5 Ideen zur Lösung des Problems

Wenn Sie Ihre Badewanne verkleinern oder anpassen möchten, gibt es zahlreiche praktische Hilfsmittel, die Ihre Wanne sicherer und bequemer machen können:

Fußstützen/ Badewannenverkürzer: Eine Fußstütze oder ein sogenannter Badewannenverkürzer* kann am Wannenboden oder -rand angebracht werden, um den Platz in der Wanne zu verkleinern. Diese Produkte sorgen dafür, dass Ihre Füße einen festen Halt finden und Sie nicht nach unten rutschen. Sie können teilweise in der Höhe angepasst werden und bieten somit eine individuelle Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Badewannenkissen: Rückenstützen und spezielle Badewannenkissen* können die Sitzposition in der Wanne deutlich verbessern. Diese Kissen sind wasserfest und meist maschinenwaschbar, sodass sie sie nach dem Baden von Shampoo, Schaumbad etc. befreien können. Die Kissen stützen den Rücken und sorgen dafür, dass Sie aufrecht und bequem sitzen können, ohne nach hinten zu rutschen. Tipp: Besorgen Sie sich bei einer besonders großen Wanne ein Kissen für den Nacken/ Rücken und eines für die Füße. Nach dem Baden sollten die Kissen gründlich trocknen.

Badeliegen: Eine Badeliege ist eine weitere Möglichkeit, den Platz in der Badewanne zu reduzieren. Diese Liegen werden in die Wanne eingelegt und bieten eine erhöhte Sitz- oder Liegefläche, die es Ihnen ermöglicht, sicher und bequem zu baden. Die Badeliege* verkleinert den nutzbaren Raum und verhindert, dass Sie zu tief in die Wanne einsinken.

Anti-Rutschaufkleber oder -matten: Rutschfeste Matten* oder Aufkleber*, die am Wannenboden angebracht werden, sorgen für mehr Sicherheit und Stabilität beim Baden. Sie verhindern das Wegrutschen und bieten zusätzlichen Halt, was gerade in einer großen Wanne von Vorteil sein kann.

Badewannensitz: Ein Badewannensitz*, der an den Wannenrand eingehängt wird, bietet eine komfortable und sichere Sitzgelegenheit und kann gerade für ältere Personen eine sichere Alternative zur großen Badewanne darstellen. Dieser Sitz ermöglicht es ihnen, in einer erhöhten Position zu sitzen, ohne dass sie komplett ins Wasser eintauchen müssen. Dies erleichtert auch das Ein- und Aussteigen erheblich.

Eine zu große Badewanne muss kein unlösbares Problem sein. Mit den richtigen Hilfsmitteln lässt sich der Komfort und die Sicherheit erheblich verbessern. Durch den Einsatz von Fußstützen, Rückenstützen, Badeliegen, Anti-Rutsch-Accessoires oder Badewannensitzen können Sie Ihre Badewanne an Ihre Bedürfnisse anpassen, ohne dass größere Umbau-Maßnahmen erforderlich sind. So können Sie Ihr Bad wieder voll und ganz genießen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.