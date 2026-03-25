Sindelfinger Bürger demonstrieren vor der Gemeinderatssitzung gegen die Pläne zum Abriss des Hallenbads. Die Räte stimmt trotzdem mit großer Mehrheit dafür.
25.03.2026 - 09:29 Uhr
Soviel Aufmerksamkeit genießen die Sitzungen des Sindelfinger Gemeinderats selten. Die Zuschauertribüne war am Dienstag bis auf den letzten Platz gefüllt und etliche Zuhörer fanden nur noch einen Stehplatz. Anlass für dieses Interesse war der Tagesordnungspunkt drei: Zukunft des Badezentrums Sindelfingen – Variantenentscheidung.