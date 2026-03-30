Das Hallenbad im Badezentrum Sindelfingen, einst Wahrzeichen der Stadt samt einzigartiger Deckenkonstruktion und 50-Meter-Becken, wird abgerissen. Das hat der Gemeinderat in dieser Woche entschieden. Nicht nur viele Schwimmer fragen sich, was an seiner statt gebaut werden soll.

„Eine konkrete Planung für den Ersatzneubau liegt noch nicht vor“, betont Stadtsprecher Michael Botsch. Anhand einer Grafik aber, die bei einer Informationsveranstaltung im Februar gezeigt wurde, lassen sich zumindest die groben Züge erahnen.

Neues Badezentrum Sindelfingen: größer, moderner und mit drei Erlebniswelten

Nach dem Abriss – auch einen Zeitplan dafür gibt es übrigens noch nicht – soll das Badezentrum in jedem Fall größer sein, als es jetzt ist. Und: Es soll drei separate Bereiche aufweisen – eine Sportwelt, eine Saunawelt und eine Familien- oder Rutschenwelt. Um das alles unter einen Hut oder besser gesagt unter ein Dach zu bekommen, müssen voraussichtlich die Gebäude, die an das Hallenbad angrenzen, abgerissen werden. Dort sind aktuell ein Fitnessstudio und Vereinsräume untergebracht.

So könnte das Badezentrum nach seinem Neubau aussehen. Einen echten Plan gibt es aber noch nicht. Foto: Stadt Sindelfingen

Für Schwimmsportfreunde, die das 50-Meter-Becken des alten Badezentrums schätzen, soll es wieder ein großes Sportbecken geben, hieß es auf der Infoveranstaltung. Bis dahin wird es im Raum Stuttgart allerdings nur noch im Stuttgarter Sportbad Neckarpark die Möglichkeit geben, drinnen auf olympischer Länge zu schwimmen.

Neues Sportbecken für das Badezentrum Sindelfingen: Flexibel teilbar

Das neue Becken könnte 52,5 Meter lang werden und zehn Bahnen bekommen. Die zusätzlichen zweieinhalb Meter lassen sich damit erklären, dass das Becken teilbar sein soll. Eine Wendebrücke könnte es in zwei eigenständige 25-Meter-Schwimmbecken mit Teilhubböden teilen, wenn der Bedarf besteht, so die Erläuterung der Planer. Am tiefen Ende wäre Unterwasser-Rugby möglich. Dazu gäbe es eine Sprunggrube, damit auch ein Dreimeterturm am Beckenrand stehen könne.

Apropos Beckenrand: Dort könnten Wärmebänke gebaut werden, auf denen insgesamt fast 200 Zuschauer, etwa bei Wettkämpfen, Platz finden könnten.

Badezentrum Sindelfingen soll Lehrschwimmbecken mit Hubboden und Massagedüsen bekommen

Neben dem Sportbecken ist auch ein Lehrschwimmbecken angedacht, ebenfalls mit Hubboden. Auch Massagedüsen stehen auf dem Plan, den die Stadt Sindelfingen im Februar vorgestellt hatte.

Die Pläne für das neue Hallenbad wurden bei einer Infoveranstaltung vorgestellt. Foto: Theermann

Ein einen Meter tiefes Kurs- und Therapiebecken ist am Übergang des Sportbereichs zum Familienbereich geplant. Vorstellbar ist eine Wassertemperatur von 30 Grad.

Rutschen und Splash-Bereich: Neue Attraktionen für Familien im Badezentrum Sindelfingen

Eine echte Neuerung für das Sindelfinger Hallenbad wären die Rutschen, die in der neuen Familienwelt entstehen könnten. Die großen Rutschen, die auch außen am Badezentrum entlang führen sollen, würden laut Plan auch Freibadbesucher nutzen können. Dazu seien auch kleinere Wasserrutschen denkbar, hieß es weiter. Für kleinere Kinder ist ein sogenannter Splash-Bereich mit Wassersprinklern und zwei kleineren Pools eingeplant worden.

Unsere Empfehlung für Sie Badezentrum Sindelfingen Denkmalprüfung des Badezentrums abgeschlossen – Stadt hat nun Klarheit Die Denkmalprüfung am Badezentrum Sindelfingen ist abgeschlossen. Die Experten kommen zu einem eindeutigen Ergebnis.

Den dritten Abschnitt des Neubauvorschlags dominiert eine Saunalandschaft mit Außenbereich. Davon verspricht sich die Stadt die Erschließung neuer Zielgruppen und damit eine Steigerung des Profits.

Vielfältige Saunalandschaft und Eventplatz im Außenbereich möglich

Im Außenbereich sieht die jetzt vom Gemeinderat gewählte Variante aktuell noch ein Außenbecken sowie große Liegewiesen, Liegeterrassen und einen Eventplatz vor. Verschiedene Sauna-Arten – möglich sind beispielsweise eine Waldblicksauna, eine Baumhaussauna und eine Erdsauna – könnten außerhalb des Hauptgebäudes entstehen.

Ergänzen ließe sich das neue Konzept noch durch Gastronomie. Angedacht ist, diese in Bereiche für Sauna und Schwimmbad sowie für externe Gäste aufzuteilen.

Debatte um Sanierung und Neubau

Historie

Dass das Hallenbad saniert werden muss, steht seit vielen Jahren fest. Der Gemeinderat hatte vor rund zehn Jahren einen dahin gehenden Grundsatzbeschluss gefasst. Jahre später, als die Planungen konkreter werden sollten, wurde das Thema noch mal komplett neu aufgerollt.

Varianten

Im Raum standen verschiedene Varianten: entweder ein Neubau des 1976 eröffneten Hallenbades oder eine Sanierung. Dabei gab es wiederum die Möglichkeit, nur das Nötigste zu machen, um das Bad am Laufen zu halten, oder es auch zu erweitern.

Neubau

Nach einer mehrjährigen und teils emotionalen Debatte, die auch die Stadträte oft gespalten hat, hat der Gemeinderat am Dienstag, 24. März, mit 29 zu 9 Stimmen entschieden, das Badezentrum abzureißen und neu zu bauen. Auch die Planungen wurden gleich mit in Auftrag gegeben.