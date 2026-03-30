Badezentrum Sindelfingen Nach Abriss des Hallenbads: So sehen die ersten Pläne fürs neue Badezentrum aus
Der Abriss des Hallenbads ist beschlosse Sache. Geplant ist ein moderner Neubau mit drei Erlebniswelten. Was könnte die Besucher erwarten?
Der Abriss des Hallenbads ist beschlosse Sache. Geplant ist ein moderner Neubau mit drei Erlebniswelten. Was könnte die Besucher erwarten?
Das Hallenbad im Badezentrum Sindelfingen, einst Wahrzeichen der Stadt samt einzigartiger Deckenkonstruktion und 50-Meter-Becken, wird abgerissen. Das hat der Gemeinderat in dieser Woche entschieden. Nicht nur viele Schwimmer fragen sich, was an seiner statt gebaut werden soll.