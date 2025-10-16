Badminton Baden-Württemberg Zwei Mannschaften auf verschiedenen Wegen
Die Badminton-Teams starten mit Siegen in die Runde: Die SG Feuerbach/Korntal bezwingt die SG Heilbronn/Leingarten, die KSG Gerlingen die Spvgg Mössingen II.
Mit dem erhofften Erfolgserlebnis ist das Badminton-Team der SG Feuerbach/Korntal in die Baden-Württemberg-Liga gestartet. Die Gastgeber bezwangen im Duell der Aufsteiger die SG Heilbronn/Leingarten knapp mit 5:3.