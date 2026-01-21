Bäckerei in Filderstadt: Zum Jubiläum gibt’s Backwaren von anno dazumal

 
Michael Helbig und seine Frau Petra haben die kleine Bäckerei, die einst Schäffer und später Seidel hieß, 2019 übernommen. Foto: Caroline Holowiecki

Die kleine Sielminger Bäckerei, die heute Helbig heißt, besteht seit 130 Jahren. Um das zu feiern, werden nun uralte Rezepte hervorgeholt.

Ursprünglich trug sie den Nachnamen des Gründers Schäffer, dann hieß sie für etwa 30 Jahre Seidel und seit 2019 steht Helbig auf dem Schaufenster der kleinen Bäckerei an der Ortsdurchfahrt von Sielmingen. Das Geschäft ist im Vergleich zu den beiden Filialisten, die es ebenfalls vor Ort gibt, etwas ab vom Schuss, das Interieur sieht aus, als sei die Zeit stehen geblieben, die Angebotsschilder werden seit Jahr und Tag von Hand geschrieben. Und dennoch können Michael Helbig und seine Ehefrau Petra nicht klagen. Im Gegenteil. Die kleine Einzel-Bäckerei ohne jegliche Filialen hat viele Fans und steht nach Aussage des Chefs wirtschaftlich „hervorragend“ da.

 

„Wir merken, die Leute haben wieder die Tendenz zur Tradition. Die Kundschaft sehnt sich nach dem, wie es früher war“, sagt der Bäckermeister, Konditor und Betriebswirt. Genau aus diesem Grund denke er gar nicht daran, sein fast schon nostalgisch anmutendes Geschäft zu renovieren.

Ursprünglich trug die Bäckerei den Nachnamen des Gründers Schäffer. Foto: privat/Bäckerei

„Slowbaking“ in Filderstadt

„Ich mache mit vollem Bewusstsein meinen Laden nicht neu“, stattdessen setze er auf echtes Handwerk und Teige, die viel Zeit zum Gehen hätten. „Wir sind auf der Slowbaking-Schiene“, sagt Michael Helbig, die Resultate kämen gut an. Gleichzeitig habe er als kleiner Bäcker die Flexibilität, schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können. Mitunter entscheide er am Freitag, was er am Montag Neues backen werde. „Den Trumpf haben wir gegenüber den Filialisten in der Hand.“

Den Betrieb gibt es seit nunmehr 130 Jahren. Die Helbigs wollen das Jubiläum feiern. „Im Februar geht’s los“, sagt Michael Helbig. Geplant seien unter anderem Rabattaktionen. Außerdem sollen als Wochenangebote Waren aus der Anfangszeit der Bäckerei in den Verkauf kommen. Dafür hat sich der heutige Chef die Originalrezepte der Familie Schäffer besorgt. „Das sind meine Verpächter“, erklärt er. Brioche will er anlässlich des Jubiläums herstellen, Omas Blechkuchen mit saisonalem Obst und Zimtstreuseln, Anisbrot oder Milchbrötchen. Dennoch: Ganz von gestern ist Michael Helbig nicht. Seit einigen Monaten ist seine Bäckerei auf Instagram vertreten, und eine Homepage soll dieser Tage folgen. Er lacht. „Als Betriebswirt habe ich das natürlich auch im Kopf.“

Von Caroline Holowiecki
