Im pfälzischen Freinsheim ist Trump bald Geschichte - zumindest im Konditoren-Gewerbe. Denn zum Jahresende schließt die Bäckerei, die verwandtschaftliche Verbindungen zum US-Präsidenten hat.
23.12.2025 - 08:52 Uhr
Freinsheim - Ihre "Trump-Schnitten" waren der Renner. Und für Touristen war sie vor allem zur Präsidentenwahl in den USA ein beliebtes Foto-Motiv: die Bäckerei Trump im pfälzischen Freinsheim. Doch bald ist der Name des amtierenden US-Präsidenten in diesem Ort Geschichte - zumindest als Firmenlogo an einem Haus im Ortskern. Denn zum Ende des Jahres schließt der neue Betreiber, die Stadtbäckerei Frankenthal, diese Filiale.