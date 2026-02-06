Die Bäckerei Treiber zieht an die zentrale Filderhauptstraße im Stuttgarter Stadtteil Plieningen und eröffnet ein großes Café. In Sichtweite sind zwei weitere Bäckereien.
05.02.2026 - 07:15 Uhr
Die Fassade wird gerade gerichtet, die Lampen wurden montiert, jetzt fehlen nur noch die Stühle: Die Bäckerei Treiber eröffnet in Plieningen an der zentralen Filderhauptstraße eine neue Filiale – und schließt die alte in der Goezstraße. Los geht es am 24. Februar – auf doppelter Fläche und mit einem großen Café.