Erfahren Sie, wie Bäckerleinen gewaschen werden sollten und wann eine Reinigung überhaupt sinnvoll ist.

Bäckerleinen (auch Teig- oder Backtuch genannt) sind Leinentücher, in die Teiglinge zur Stückgare hineingelegt werden können. Die Teiglinge, zum Beispiel für Brötchen oder Baguettes, werden in die Falten des Bäckerleinentuchs gelegt und zugedeckt. So werden die Teiglinge stabilisiert und Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit werden gehalten, während der Teig vor dem Backen gehen kann.

Bäckerleinen waschen & pflegen Bäckerleinen bestehen aus Naturleinen und haben üblicherweise die Maße von etwa 70 x 140 cm. In der Regel werden die Tücher nach der Verwendung nur locker ausgeschüttelt und bis zur nächsten Anwendung wieder zusammengelegt. Sollte das Bäckerleinen doch einmal stärker verschmutzt sein, gehen Sie zur Reinigung am besten wie folgt vor:

Einzeln waschen: Bäckerleinen können ohne Probleme in der Waschmaschine gewaschen werden. Um Falten, Verformungen oder ein Verfärben zu vermeiden, sollten die Tücher einzeln bzw. nur mit anderen Bäckerleinen gewaschen werden.

Bäckerleinen können ohne Probleme in der Waschmaschine gewaschen werden. Um Falten, Verformungen oder ein Verfärben zu vermeiden, sollten die Tücher einzeln bzw. nur mit anderen Bäckerleinen gewaschen werden. Im Schonwaschgang waschen: Nutzen Sie am besten den Schonwaschgang, um Falten zu reduzieren.

Nutzen Sie am besten den Schonwaschgang, um Falten zu reduzieren. Ohne Waschmittel: Bäckerleinen können ohne Waschmittel gewaschen werden. Das macht Sinn, um Waschmittelrückstände auszuschließen. Sollten Sie dennoch Waschmittel benutzen wollen, sollten Sie ein geruchsneutrales Mittel ohne Bleiche oder optische Aufheller wählen, dieses gering dosieren und den Intensivspülgang ihrer Waschmaschine verwenden.

Bäckerleinen können ohne Waschmittel gewaschen werden. Das macht Sinn, um Waschmittelrückstände auszuschließen. Sollten Sie dennoch Waschmittel benutzen wollen, sollten Sie ein geruchsneutrales Mittel ohne Bleiche oder optische Aufheller wählen, dieses gering dosieren und den Intensivspülgang ihrer Waschmaschine verwenden. Bei 60 Grad: Ungefärbte Naturleinen lassen sich zwar auch bei 95 Grad waschen, allerdings empfehlen viele Hersteller den Waschgang bei 60 Grad.

Ungefärbte Naturleinen lassen sich zwar auch bei 95 Grad waschen, allerdings empfehlen viele Hersteller den Waschgang bei 60 Grad. Gering schleudern bei 400 Umdrehungen: Schleudern Sie die Bäckerleinen nur mit geringer Umdrehungszahl, um Falten zu reduzieren.

Schleudern Sie die Bäckerleinen nur mit geringer Umdrehungszahl, um Falten zu reduzieren. Vor dem Aufhängen gleichmäßig auseinanderziehen: Gerade nach den ersten Wäschen können Backtücher leicht eingehen. Vorbeugen können Sie dies, indem Sie die Tücher vor dem Aufhängen gleichmäßig auseinanderziehen.

Bäckerleinen von Hand waschen

Alternativ können Bäckerleinen auch von Hand gewaschen werden. Lassen Sie dazu warmes Wasser ins Waschbecken oder eine große Wanne ein und legen Sie das Backtuch zum Einweichen für 30 Minuten ins Wasser.

Geben Sie anschließend erneut warmes Wasser hinzu und schwenken das Bäckerleinen einige Male im Wasser. Die Tücher sollten nicht gequetscht, geschrubbt oder gar gewrungen werden, da sich das Tuch so verformen kann und Falten entstehen können. Auf Waschmittel kann bei der Handwäsche ebenfalls verzichtet werden.

Auch interessant: Ersatz für Eier beim Backen - 12 Alternativen im Überblick

Bäckerleinen bügeln

Bäckerleinen können auch gebügelt werden. Werden die Backtücher wie oben beschrieben schonend gewaschen, ist ein Bügeln in der Regel überflüssig. Wenn Sie die Bäckerleinen dennoch bügeln möchten, sollen die Leinen eine leichte Restfeuchte haben. Das Bügeleisen sollte auf Stufe 1 bis 2 gestellt werden (maximal 150 Grad).

Bäckerleinen Alternative

Praktisch bei Bäckerleinen ist vor allem die längliche Form. So können Teiglinge in die Falten gelegt und diese mit dem restlichen Tuch zugedeckt werden. Behelfsweise kann auch ein bzw. mehrere Geschirrtücher aus Baumwolle oder Leinen verwendet werden. Wie Sie Geschirrtücher waschen, haben wir in diesem Ratgeber zusammengefasst.