Erfahren Sie, wie Bäckerleinen gewaschen werden sollten und wann eine Reinigung überhaupt sinnvoll ist.
21.01.2026 - 17:34 Uhr
Bäckerleinen (auch Teig- oder Backtuch genannt) sind Leinentücher, in die Teiglinge zur Stückgare hineingelegt werden können. Die Teiglinge, zum Beispiel für Brötchen oder Baguettes, werden in die Falten des Bäckerleinentuchs gelegt und zugedeckt. So werden die Teiglinge stabilisiert und Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit werden gehalten, während der Teig vor dem Backen gehen kann.