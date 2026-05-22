Das Bad Berg in Stuttgart hat zu. Wo gehen gestaltungsaffine Menschen jetzt schwimmen? Dies sind die ansprechendsten Freibäder im Land, entworfen von Stuttgarter Architekten.
22.05.2026 - 17:57 Uhr
Gerade vergangenen Sommer ist das Bad Berg komplett fertig saniert gewesen, der schicke Gastro-Pavillon stand gut da. Nun ist es schon wieder geschlossen wegen eines Wasserrohrbruchs. Den ganzen Sommer über kann nicht geschwommen werden. Designaffine Mineralbad- und Freibadschwimmer müssen ausweichen. Wir stellen Ziele vor, die von Stuttgarter Architekten entworfen wurden – und einen Klassiker.