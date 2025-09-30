Gesundes Essen kann schmecken und ist nicht teuer. Das beweisen Profiköche – auch bekannt aus „The Taste“ – mit ihren Ideen. Sechs Rezepte, die Kindern schmecken.
Was gibt’s denn heute? Die Standardfrage hungriger Kinder lässt sich nicht nur mit Spaghetti und Pizza beantworten, damit es dem Nachwuchs schmeckt. Einer, der diese Aussage vermutlich sofort unterschreiben würde, ist Craig Taylor. Der Fernsehkoch (bekannt aus „The Taste“) und selbst Vater von zwei Söhnen bringt Kindern und Jugendlichen das Kochen näher, wie zuletzt auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder in Ortsteil Korntal.