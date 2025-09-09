SPD will deutlich erhöhen: Die Beitragsbemessungsgrenze beeinflusst die Summe der Abgaben und ist sowohl für gesetzlich als auch für privat Versicherte relevant.
09.09.2025 - 11:05 Uhr
Über 1800 Euro Mehrbelastung pro Jahr befürchtet die FAZ für Besserverdiener - die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) ist ein zentraler Wert im deutschen Sozialversicherungssystem und legt fest, bis zu welchem Betrag des Einkommens Beiträge für die Sozialversicherung berechnet werden oder über der Schwelle eben erlassen werden. Aktuell wird in der öffentlichen Debatte eine Anhebung dieser Grenze für 2026 diskutiert.