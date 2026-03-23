Welche Konsequenzen ziehen Lars Klingbeil und Bärbel Bas aus der Niederlage ihrer SPD in Rheinland-Pfalz? In Kürze treten sie in Berlin auf.

red/dpa 23.03.2026 - 09:54 Uhr

Die SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen sich überraschend gemeinsam zum Wahl-Debakel ihrer Partei in Rheinland-Pfalz äußern. Eine ursprünglich geplante Blumenübergabe und Pressekonferenz mit dem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer in Berlin wurde „aufgrund kurzfristig eingetretener Terminänderungen“ abgesagt. Stattdessen kündigte die SPD für den späten Vormittag ein Statement der Parteivorsitzenden an.