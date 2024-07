Drei Bären-Attacken innerhalb einer Woche haben im Trentino erneut zu hitzigen Diskussionen geführt. Einheimische greifen mittlerweile zur Selbstjustiz.

Dominik Straub 18.07.2024 - 17:09 Uhr

Die erste der drei jüngsten Begegnungen mit Bären in der norditalienischen Provinz verlief glimpflich: Eine Schweizer Touristin mit drei Kindern wurde am 10. Juli am Ufer des Molvenosees von einer Bärenmutter überrascht. Als sich die Frau umdrehte, um ihre Kindern zu schützen, ging die Bärin auf sie zu und berührte sie am Hemd. Danach entfernte sich das Raubtier mit dem Jungen. Am Dienstag dieser Woche fiel eine Bärin einen französischer Jogger am Gardasee an und an. Er wurde mit dem Hubschrauber in das Spital von Trento geflogen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Und einen Tag später wurde ein Mountainbike-Fahrer in der Gemeinde Vallelaghi von einem Bären verfolgt; er kam mit einem Schrecken davon.