Mann belästigt Besucher mit Stock – und landet in Psychiatrie

Ein Mann belästigt am Samstag mehrere Besucher des Bernhäuser Bärenfestes mit einem großen Stock. Die Polizei greift durch.

Philip Kearney 30.06.2025 - 13:12 Uhr

Ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte am Samstagnachmittag mehrere Besucher des Bernhäuser Bärenfestes (Kreis Esslingen) belästigt – und ist anschließend in eine Psychiatrie eingewiesen worden.